Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 10.15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall aus der Uferstraße gemeldet. Eine 88-jährige Fahrerin eines Daimler beabsichtigte rückwärts in eine Toreinfahrt zu fahren, eine 63 Jahre alte Frau wies die Fahrzeugführerin ein. Die 88-Jährige setzte ihr Fahrzeug zurück und klemmte dabei die 63-jährige Einweiserin zwischen dem Daimler und einem Torpfeiler ein. Die 63 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf circa 2.000 Euro. (jd)

