Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Stadtilm (ots)

In der Zeit vom 28.04.22, 18:00 Uhr bis 29.04.22, 07:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein neues doppelflügiges Fenster mit Rollokasten von einer Baustelle Am Hund in Stadtilm. Der Wert des Fensters beträgt ca. 780,- Euro. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine aufmerksame Bürgerin, welche ein Fenster hinter einem Mehrfamilienhaus in der Stadtilmer Methfesselstraße festgestellt hat. Hierbei handelte es sich zweifelsfrei um das Diebesgut, so dass dieses sichergestellt und dem Besitzer übergeben werden konnte. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0099611-2022). (dl)

