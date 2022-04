LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In den späten Abendstunden des gestrigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Albert-Pulvers-Straße durch. Die Beamten kontrollierten hierbei einen 34-jährigen Fahrer eines Toyota. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: ...

