LPI-GTH: Berauscht und ohne Führerschein

Eisenach (ots) - Heute Morgen, gegen 06.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B19. Ein 45-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Eisenach Mitte in Richtung Eisenach Ost als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn stand. Es kam zur Kollision, das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

mehr