Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Supermarkt- Zeugensuche

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 29. März, gegen 09.35 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Supermarkt in der Bahnhofstraße gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter besprühten mittels roter und schwarzer Farbe zwei Wände der Hausfassade. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 21. und 29. März. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (0072046/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell