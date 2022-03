Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Ruhlaer Carl-Gareis-Straße. Der 24-jährige Unfallverursacher nahm die beiden vor ihm fahrenden und bremsenden PKW Toyota und PKW Hyundai zu spät wahr und fuhr auf. Der Audi des Auffahrenden sowie der Hyundai wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine 62-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und im Klinikum versorgt. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell