LPI-GTH: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Gotha (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Oststraße. Eine 40 Jahre alte Frau hielt sich dort auf, als sie auf eine Mutter mit ihrem Kleinstkind in einer Trage traf. Aus bislang ungeklärten Gründen griff die 40-Jährige das Kind unvermittelt an. Das Mädchen erlitt dabei Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, es besteht keine Lebensgefahr. Die Mutter ...

