Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am 22.02.2022 ereignete sich im Zeitraum von 10.10 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Bürgeraue ein Verkehrsunfall. Ein derzeit Unbekannter beschädigte offenbar den geparkten Skoda des Geschädigten, der Schaden befindet sich an Fahrertür. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0043511/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell