Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug- Zeugensuche

Gotha (ots)

Heute, gegen 10.25 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem in der Carl-von-Ossietzky-Straße geparktem Mercedes gemeldet. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges um in dessen Inneres zu gelangen. In der Folge entwendeten der oder die unbekannten Täter unter anderem ein Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0052336/2022) mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen. (jd)

