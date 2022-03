Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrads

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen dem 07.02.2022 und dem gestrigen Abend, gegen 17.30 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Pfortenstraße. Dort wurde gewaltsam ein Verschlag geöffnet und aus dem Inneren ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich um ein Cube Damenrad in braun-weiß-grün im Wert von ca. 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0048333/2022) entgegen. (db)

