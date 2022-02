Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus an Baggern - Zeugenaufruf

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zwei Baufahrzeuge, welche in einer Baustelle in der Weinbergstraße geparkten waren, wurden zum Ziel von Vandalen. In der Zeit zwischen Freitag, 25.02.2022, 13.00 Uhr und Samstag, 26.02.2022, 09.00 Uhr wurden beide Fahrzeuge mit einem Feuerlöscher besprüht. Die Reinigungskosten können bislang noch nicht abgeschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0047229/2022 entgegen. (as)

