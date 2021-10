Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau parkte ihren KIA am 03.10.2021, gegen 21.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Saalfelder Straße. Am gestrigen Tag kam sie gegen 09.30 Uhr zum Fahrzeug zurück und stellte an der hinteren, linken Fahrzeugseite Beschädigungen fest. Sie stammen augenscheinlich von einem Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher pflichtwidrig entfernte. Der Schaden liegt bei ca. 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0231189/2021) entgegen. (db)

