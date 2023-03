Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbrüche - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum vom 01.03.2023 zum 04.03.2023 hielten sich unbekannte Täter in zwei Gartenanlagen auf, so dass die Geraer Polizei nunmehr ermittelt. So drangen Diebe in das Gartenhaus eines 76-Jährigen in der Gartenanlage in der Untermhäuser Straße ein und stahlen aus dieser zwei Motorsensen. Ebenfalls am vergangenem Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Gartenlaube einer 67 Jahre alten Frau in der Gartenanlage Am Pfortener Kalkwerk. Aus dieser stahlen sie einen Fernseher.

In beiden Fällen verursachten die Täter Sachschaden an den Eingangstüren. Die Geraer Polizei ermittelt zu beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

