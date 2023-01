LPI-G: Fensterscheiben eingeworfen

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in eine Physiotherapie in der T.-Hoppe-Straße in Gera meldete am gestrigen Tag (17.01.2023) ein Zeuge der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen letztlich eine dort aufgefundene Geldkassette. Unerkannt gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Die Tatzeit lässt sich auf ca. 02:30 Uhr datieren. Die Kripo in Gera (Tel. ...

mehr