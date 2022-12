Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Heinrichstraße

Gera (ots)

Gera: Das Jugendliche in der Heinrichstraße mit Silvesterknaller bzw. Feuerwerksraketen um sich warfen, meldeten am gestrigen Abend (29.12.2022) kurz vor 18:00 Uhr mehrere Passanten bzw. Zeugen via Notruf, so dass sowohl Geraer Polizeistreifen als auch in der Folge Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz kamen.

Nach Informationen der Anrufer sollen sich die beteiligten Jugendlichen zum einem gegenseitig mit Pyrotechnik beschossen, zum anderen diese auch in Richtung vor Ort befindlichen Passanten bzw. Straßenbahnen geworfen haben.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass im Zuge des mehrstündigen Einsatzes die Identitäten der beteiligten Jugendlichen festgestellt und mit ihnen eine Gefährderansprache durchgeführt wurde. Des Weiteren erhielten die Beteiligten einen Platzverweis.

Im Verlauf des Einsatzes wurde weiterhin bekannt, dass ein 9-jähriges Mädchen von einem Silvesterknaller verletzt wurde. Für das Kind wurde zur medizinischen Versorgung ein Rettungswagen gerufen.

Beschädigungen an Fahrzeugen bzw. Einrichtungen / Gebäuden vor Ort konnten nach aktuellen Erkenntnissen nicht festgestellt.

Die Geraer Polizei ermittelt aktuell zum Gesamtgeschehen. Hierzu werden Zeugen gesucht, welche Hinweise bzw. Angaben machen können oder gar Videomaterial vom Geschehen gefertigt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR)

