Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi A4 gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt seit vergangenem Freitag (02.12.2022) zu Diebstahl eines Pkw Audi in Altenburg. Demnach entwendeten bislang unbekannte Täter das in der Zeit vom 01.12.2022 - 02.12.2022 in der Münsaer Straße abgestellt Fahrzeug und entkamen damit unerkannt. IM Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des brauen Audi A4 Avant machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell