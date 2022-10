Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines PKW

Greiz (ots)

Am 01.10.2022, in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 15:00 Uhr, wurde ein PKW Mercedes C180, der Farbe grau, mit dem Kennzeichen R-HS539 aus der Tiefgarage Thomasstraße in Greiz entwendet. Die Polizei Greiz bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, ob in besagtem Zeitraum der PKW gesehen wurde oder verdächtige Personen sich in der Tiefgarage aufhileten. Hinweise unter 036616210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell