Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Seelingstädt: Am Mittwoch (14.09.2022), gegen 15:35 Uhr, befuhren ein Lkw und ein Pkw Mercedes die Landstraße 1081. Am Abzweig Richtung Crimmitschau befuhr der 42-jährige Lkw-Fahrer die Linksabbiegespur, woraufhin der Pkw rechts vorbeifuhr. Plötzlich bog der Lkw nach rechts ab und kollidierte mit dem Mercedes. Dessen 41-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

