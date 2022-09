LPI-G: Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Greiz (ots) - Weida: Die Beschädigung an ihrer Wohnungstür meldete am gestrigen Tag (13.09.2022) die 18-jährige Wohnungsmieterin der Greizer Polizei. Demnach hielten sich unbekannte Täter offenbar in den frühen Morgenstunden (07:00 - 08:00 Uhr) in dem Mehrfamilienhaus auf dem Platz der Freiheit auf und traten scheinbar mehrmals gegen die Wohnungstür. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Ein Eindringen in die ...

mehr