Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: ein Zeuge meldete am gestrigen Tag (12.09.2022) eine Sachbeschädigung, verursacht durch Feuer. Offenbar hielten sich unbekannte Täter in der Zeit vom 09.09.2022 - 12.09.2022 in der Straße Am Anger auf und zündeten einen Pappkarton mit Baumaterialien an, so dass ein Feuer entstand. Die Flammen beschädigten weiterhin einen daneben befindlichen Bauwagen. Als der Zeuge die Beschädigungen bemerkte, war das Feuer bereits aus. Die Altenburger Polizei hat folglich die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nun nach zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell