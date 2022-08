Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen - Polizei Altenburg ermittelt

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum vom 31.07. bis zum 01.08.2022 wurde in einer Gartenanlage in der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Lauben und Schuppen zweier Gärten eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der unbekannte Täter diverse Elektrowerkzeuge. Anschließend gelang ihm die Flucht. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

