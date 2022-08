LPI-G: Bargeld entwendet

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 30.07.2022, gegen 09:40 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Von-Minkwitz-Straße in Falkenhain. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Am Pkw Ford entstand Sachschaden, verletzt wurde sie zum Glück nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

