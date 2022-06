Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Altenburg

Altenburg (ots)

Am 27.06.2022, gegen 18:10 Uhr kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Körperverletzung. Hierbei gerieten Garagennachbarn in verbale Streitigkeiten. Der Disput endete damit, dass einer den Anderen auf die Straße schubste. Der Geschädigte zog sich dadurch einige Schürfwunden zu und erlitt Schmerzen im Rücken.

