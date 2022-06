LPI-G: Ermittlungen zum Diebstahl

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 16.06.2022, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:10 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt in der Bergstraße von einer 75-Jährigen die Geldbörse aus deren mitgeführter Stofftasche. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb geben können. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

