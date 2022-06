Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Heute (09.06.2022), gegen 02:25 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Transporter die Bundesstraße 92 von Elsterberg in Richtung Greiz. In der Plauenschen Straße kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Kleingera. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

