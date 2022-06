LPI-G: Nebengelass brannte

Gera (ots) - Zum Einsatz von mehreren Polizeistreifen und der Feuerwehr kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.06.2022 gegen 01:00 Uhr) im Bereich der Karl-Schurz-Straße. Aufmerksame Anwohner hatten zuvor eine verdächtige Person in einem leerstehenden Gebäude wahrgenommen und die Polizei verständigt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte schließlich auf dem Dach eines Gebäudes in der Christian-Schmidt-Straße eine Person lokalisiert und in Gewahrsam ...

mehr