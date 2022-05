Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personen randalierten

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Sonntag (29.05.2022), gegen 15:30 Uhr, drangen mehrere (vermutlich vier) Personen in ein Grundstück in der Kleinwolschendorfer Straße ein, begingen Sachbeschädigungen und verteilten verschiedenes Werkzeug auf dem Gelände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

