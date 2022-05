Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Exhibitionist treibt sein Unwesen

Gera (ots)

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr wurde ein junge Frau, welche als Fußgängerin in Gera, Ronneburger Str., auf dem Verbindungsweg zum Globus-Markt unterwegs war, Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Der noch unbekannte Mann entblößte sich, in einem Gebüsch lauernd, vor der Geschädigten und flüchtete fortfolgend mit einem Fahrrad in Richtung Trebnitz.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 30 - 40 Jahre, 170 -180 cm, schlank, dunkle Haare, weißes T-Shirt, unterwegs mit blauem Fahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte, welche Hinweise geben können. (Tel: 829-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell