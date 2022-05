Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Volltrunken ins Gleisbett

Gera (ots)

Am Dienstag gegen 22:30 Uhr fuhr eine 33-jährige Frau in einem Pkw BMW ab der Einmündung Trebnitzer Straße in die Berliner Straße - entgegen gesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße - ein und geriet schließlich in das Gleisbett der Straßenbahn. Hier fuhr die Frau noch ca. 50 Meter weiter, bis sie sich schließlich festfuhr. Die hinzu gerufene Polizei stellte fest, dass die Dame mit einem Atemalkoholwert von 2,07 Promille erheblich alkoholisiert war.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell