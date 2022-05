Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW im Straßengraben

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Nachmittag (16.05.2022) aufgrund eines Verkehrsunfalles mit einem alleinbeteiligten Pkw VW auf der Landstraße bei Auma-Weidatal zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 60-jährige VW-Fahrer die Landstraße in Richtung Braunsdorf. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam im Straßengraben, mehrere Meter von der Straße weg, zum Stehen. Am Fahrzeug sowie einem Kurvenspiegel und den Richtungstafeln entstand Sachschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges aus dem Straßengraben wurde ein Krank angefordert. Der 60-jährige Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zum Unfallgeschehen und sucht nach Zeugen. (RK)

