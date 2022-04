Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Lucka: Weil ein namentlich identifizierter Mann (18) Sonntagnachmittag (24.04.2022), gegen 15:30 Uhr in der Altenburger Straße laut umherschrie und dabei Böller zündete, sprach ihn ein 43 Jahre alter Anwohner auf sein Verhalten an. In der Folge wurde dieser von dem jungen Mann unvermittelt mit Schlägen angegriffen und leicht verletzt. Kurz darauf flüchtete der 18-Jährige und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell