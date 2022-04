LPI-G: Rungen von Holzrückewagen entwendet

Gera (ots) - Greiz: Am gestrigen Mittwoch (13.04.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, zwischen 14.45 - 15.30 Uhr, einen geparkten Pkw Ford in der Parkgasse in Greiz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugenhinweise nimmt die PI Greiz unter der Telefonnummer: 03661/6210 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

