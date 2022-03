Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtaschen im günstigen Moment entleert

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 19.03.2022, im Zeitraum von 10:45 - 11:00 Uhr, wurden in einem Supermarkt in der Altenburger Straße zwei Handtaschen das Ziel eines noch unbekannten Täters. Eine 84-jährige und eine 67-jährige Frau hatten während des Einkaufes ihre Handtasche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen lassen. Ein unbekannter Täter nutzte die günstige Gelegenheit, nahm die Handtaschen, entleerte sie und ließ die leeren Handtaschen in einem Regal zurück. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Polizei Altenburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 entgegengenommen.

