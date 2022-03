Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Scheiben am Schulgebäude beschädigt

Gera (ots)

Ronneburg: Zwei Scheiben eines Schulgebäudes in der Martin-Luther-Straße beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 04.03.2022 - 06.03.2022. Offensichtlich mehrere größere Steine schmissen die Täter in Richtung des Schulgebäudes und beschädigten hierbei zwei Fensterscheiben. Ein Eindringen in die Schule selbst erfolgte nicht. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen zur Sachbeschädigung nach Zeugen, die mögliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

