Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 15.01.-17.01.2022 brachen Unbekannte im Bereich einer Baustelle in der Leipziger Straße/ an den Plateauwiesen in einen Baucontainer ein-. Aus diesem stahlen sie u.a. circa 1500 Liter Dieselkraftstoff sowie mehrere Baugeräte. Die PI Altenburger Land hat die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

