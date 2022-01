Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Einbruchsversuch in Arztpraxen

Gera (ots)

Bereits in der Zeit von Donnerstag (23.12.2021), 12 Uhr bis Montag (27.12.2021) 12 Uhr versuchten Unbekannte mehrere Türen von zwei Arztpraxen in der Leibnitzsraße gewaltsam zu öffnen. Die ist dem oder den Tätern jedoch nicht gelungen und somit wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Täter/den Tätern geben können. Diese richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465. (MW)

