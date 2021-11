Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe waren im Kellerbereich

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Diebe hielten sich in der Zeit vom 12.11.2021 zum 17.11.2021 in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße auf. Hier brachen sie gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und stahlen letzten Endes mehrere dort abgestellte Elektrogeräte (u.a. Saugroboter, Standlautsprecher Subwoofer, diverse Kabel). Unerkannt gelang den Tätern schließlich die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Kellereinbruch und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell