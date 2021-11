Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Anhänger von Schafweide gestohlen

Gera (ots)

Oberndorf: Nur zwei Stunden stand der Pkw-Anhänger am Sonntag (14.11.2021) auf einer Schafweide in Oberndorf bei Kraftsdorf, bis die Diebe auf ihn aufmerksam wurden. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr stahlen die Täter den abgestellten Anhänger (Marke Saris) mit Greizer Kennzeichen und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon. Der 48-jährige Eigentümer des Gefährts bemerkte am gestrigen Tag den Diebstahl und informierte daraufhin die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0). Diese ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. (RK)

