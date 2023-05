LPI-EF: Diebesgut beschlagnahmt

Erfurt (ots) - Kellerdiebe schlugen am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße zu. Unbemerkt waren die Langfinger in das Haus gelangt und hatten sich in den Keller begeben. Dort öffneten sie zwei Kellerabteile und bedienten sich. Neben einem Fahrrad der Marke Cube und einem Lötkolben, stahlen die unbekannten Täter mehrere Modelleisenbahnen aus einem Schrank. Der Wert der Beute wird auf über 1.000 ...

