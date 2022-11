LPI-EF: Märchenhaftes Familienkonzert wird verschoben

Erfurt (ots) - Auf Markenwerkzeug hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt abgesehen. In der Konrad-Zuse-Straße waren die Langfinger in ein Gebäude eingedrungen, in dem gegenwärtig Bauarbeiten durchgeführt werden. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und Werkzeugkoffer. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 1.400 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls ...

