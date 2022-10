LPI-EF: Streichelzoo geplündert

Sömmerda (ots) - Bereits in der Nacht zu Freitag trieben in Sömmerda Einbrecher ihr Unwesen. Sie brachen auf einem Firmengelände mehrere Büros auf und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden. Werkzeuge und ein Tresor im Wert von mehreren tausend Euro fielen hierbei in die Hände der Täter. In derselben Nacht brachen Unbekannte in ein im Umbau befindliches Geschäftsgebäude ein und richteten Schaden von etwa 3.000 Euro an. Hier verschwand diverses Werkzeug im Wert von ...

