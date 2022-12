Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Warnung vor Trickbetrügern in Thüringen

Erfurt (ots)

Am 09.12.2022 kam es in Thüringen erneut zu einem erhöhten Aufkommen an Trickbetrügereien. Betroffen waren vornehmlich die Bereiche Ostthüringen sowie in vereinzelten Fällen die Bereiche Gotha, Eisenach und Erfurt. Hierbei versuchten unbekannte Täter in insgesamt 19 Fällen einen finanziellen Schaden hervorzurufen. In einem Fall gelang es den Tätern und sie erbeuteten einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag.

Die Thüringer Polizei möchte auf diesem Wege die Bevölkerung erneut sensibilisieren. Sollten Sie durch einen ihnen unbekannten Anrufer kontaktiert und zur Herausgabe von Daten oder einer Geldübergabe bewegt werden, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie umgehend ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell