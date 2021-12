Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Versammlung mit Aufzug in Gotha

Gotha (ots)

Am Sonntag, den 05.12.2021 fand in der Zeit von ca. 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine unangemeldete Versammlung unter freiem Himmel in Gotha auf dem Neumarkt statt. In der Spitze nahmen ca. 800 Personen teil. Im weiteren Verlauf gliederte sich die Versammlung in zwei Aufzüge mit unterschiedlichen Streckenverläufen. Beide Aufzüge endeten störungsfrei. Nach Beendigung der Versammlungslage wiedersetzte sich eine Person der polizeilichen Maßnahme, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Teilweise kam es während der beiden Aufzüge zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich von Gotha. Die Hygieneschutzmaßnahmen wurden weitestgehend nicht eingehalten.

