Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Wieder einmal hat ein Heimrauchmelder schlimmeres verhindert

Voerde (ots)

Am Mittwochmittag wurden die Feuerwehreinheiten Möllen und Voerde zu einem Zimmerbrand alarmiert. Am Buschacker in Voerde hatte eine Anwohnerin den Alarm Ton eines Rauchwarnmelders in der Nachbarwohnung eines sechs Parteienhauses wahrgenommen und die 112 gewählt. Ebenfalls konnte Rauchentwicklung in der Wohnung festgestellt werden. Da zu diesem Zeitpunkt niemand in der Wohnung war und die Wohnungstüre der Erdgeschosswohnung verschlossen war, wurde die Tür durch die Einsatzkräfte mittels Spezialwerkzeug zerstörungsfrei geöffnet. Der mit Atemschutz ausgerüstete Einsatztrupp konnte dann in der Küche schnell die Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig machen. Einige Gegenstände hatten sich auf dem Küchenherd entzündet. Die Sachen wurden in die Küchenspüle gelegt und dort abgelöscht. Abschließend wurde die verrauchte Wohnung mittels Hochleistungslüfter belüftet. Nach ca. 25 Minuten konnte dann die Wohnung an die mittlerweile eingetroffene Bewohnerin übergeben werden. Durch die aufmerksame Nachbarin und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte hier schlimmeres verhindert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell