Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Witterungsbedingte Einsätze vom 30.06.2022 der Feuerwehr Voerde

Voerde (ots)

Aufgrund einer Warnmeldung der Kreisleitstelle wurde am frühen Donnerstagabend die Unterleitstelle der Feuerwehr Voerde besetzt. Kurz nach 19 Uhr trafen dann die ersten Ausläufer der Gewitterfront auf das Voerder Stadtgebiet. Innerhalb kürzester Zeit liefen dann die ersten Notrufe auf. Überwiegend wurden umgestürzte Bäume gemeldet. Zwei Bäume fielen in Oberleitungen. Am Peerdsbuschweg in Möllen musste der Netzbetreiber hinzugezogen werden. Der Baum, der an der Rönskenstraße in die Oberleitung fiel, hatte sich daraufhin entzündet. Ein Baum fiel in Friedrichsfeld auf ein Auto. Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden. Gegen 19:16 fiel dann in weiten Teilen von Voerde der Strom aus. Dadurch bedingt waren einige Pumpanlagen außer Betrieb, was unter Anderem zu überfluteten Kellern im Bereich der Prinzenstraße führte. Ebenso waren die Bahnunterführungen an der Steinstraße und am Hammweg aufgrund ausgefallener Pumpen vollgelaufen. Hauptschwerpunkt der unwetterbedingten Schäden lagen im Bereich der Rahmstraße / B8 in Möllen, wo zahlreiche Bäume Opfer der Windböen wurden. Zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Voerde sowie die Drehleiter aus Voerde unterstützen im weiteren Verlauf des Abends die Kollegen der Feuerwehr Dinslaken bei der Aufarbeitung der dortigen Einsatzstellen. Im Bereich des "Schwarzer Weg" unterstützen Kräfte der Feuerwehr Voerde auch die Hünxer Wehr bei der Beseitigung von umgestürzten Bäumen. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Voerde, Möllen, Friedrichsfeld und Löhnen bis ca. 23:45 im Einsatz um 27 Einsatzstellen im Stadtgebiet abzuarbeiten. Die Stromversorgung in Voerde war gegen 22:19 Uhr wieder vollflächig hergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell