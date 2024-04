POL-BI: Bielefelder zerkratzt zwei Pkw

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28.03.2024, sind Unbekannte in das Lager eines gemeinnützigen Vereins eingebrochen und haben neun Kisten Süßigkeiten gestohlen. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch, 27.03.2024, und 08:15 Uhr am Donnerstag, 28.03.2024, brachen die Täter in Lagerräume an der Heeper Straße, in Höhe Auf dem Tönsplatz, ein. Nach dem derzeitigen ...

mehr