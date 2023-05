POL-BI: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer bei Unwetter

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Die Polizei Bielefeld sucht eine Frau, die sich am Donnerstag, 25.05.2023, in einem Bus der Linie 21 bei einem Sturz verletzt haben könnte, bevor sie das Fahrzeug am Jahnplatz verließ. Ein Busfahrer verständigte die Polizei und schilderte den Beamten einen Vorfall an der Potsdamer Straße, bei dem sich ein Fahrgast wohlmöglich Verletzungen zugezogen hatte. Er sei gegen 09:29 ...

