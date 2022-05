Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit gestohlenen T-Shirts im Rucksack erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendieb muss die Untersuchungshaft antreten, weil er am Dienstag, 17.05.2022, Ware in einem Bekleidungsgeschäft an sich nahm, ohne sie zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete einen Mann, der sich gegen 16:30 Uhr in dem Geschäft an der Bahnhofstraße aufhielt und ein verdächtiges Verhalten an den Tag legte.

Er nahm sich hochwertige T-Shirts und verschwand mit einem Rucksack in einer der Umkleidekabinen. Als er nach etwa zehn Minuten wieder herauskam, hielt er lediglich ein T-Shirt in der Hand und legte es weg.

Anschließend hatte er es sehr eilig und ging Richtung Ausgang, um das Geschäft zu verlassen. Dort stoppte ihn der Ladendetektiv.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks stießen die Beamten auf fünf hochwertige T-Shirts, die in dem Geschäft zum Verkauf angeboten worden waren.

Sie erstatteten Anzeige gegen den 31-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Am Folgetag erließ ein Haftrichter die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren gegen den 31-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell