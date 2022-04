Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf A2 - Pkw gerät vor herannahenden Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Am Sonntag, 24.04.2022, stießen zwei Pkw auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund zusammen, weil ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur geriet. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme war die A2 für etwa 45 Minuten gesperrt. Fahrzeuge in Richtung Dortmund stauten sich auf einer Länge von bis zu sechs Kilometer.

Gegen 23:23 Uhr meldeten Autofahrer einen Unfall zwischen einem Audi Kombi und einem VW Passat Kombi im Bereich der Raststätte Gütersloh und der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer war vom rechten Fahrstreifen über den mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen geraten, der von einem 61-jährigen VW-Fahrer befahren wurde. Der 61-Jährige aus Helmstedt konnte den Zusammenstoß mit dem, plötzlich vor ihm auftauchenden, Audi nicht verhindern und stieß gegen das Fahrzeugheck.

Durch den Anstoß schleuderte der Audi über die Fahrstreifen und stieß gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der VW wurde gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Der 40-jährige polnische Staatsbürger am Steuer des Audi und der VW Fahrer wurden leicht verletzt. Abschleppfahrzeuge transportierten beide Pkw ab. Die Feuerwehr Gütersloh war zur Sicherung und Sperrung der Unfallstelle eingesetzt und kümmerten sich zudem um ausgetretene Betriebsstoffe der beiden Autos. Den gesamten Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 28.000 Euro, wobei die Beschädigungen des Audi als Totalschaden bewertet wurden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell