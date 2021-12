Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer entschuldigt sich für Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Hillegossen-

Ein angetrunkener Unfallfahrer entschuldigte sich am Mittwochabend, 22.12.2021, nach einem Verkehrsunfall bei den Polizisten. Die Beamten stellten den Führerschein des Alkoholisierten sicher.

Ein 50-jähriger Bielefelder befuhr gegen 18:00 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Oerlinghauser Straße in Richtung Bielefeld. Circa 150 Meter vor der Einmündung zum Lipper Hellweg geriet er in einem leichten Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Trotz Ausweichmanöver des entgegenkommenden 60-jährigen Jeep-Fahrers aus Bielefeld, streifte der Fiesta bei der Fahrt den Jeep und fuhr weiter. Der Land Rover Fahrer wendete und folgte ihm in Richtung Lipper Hellweg.

Der Fiesta hielt im Bereich der Einmündung unvermittelt mittig auf beiden Fahrstreifen der Oerlinghauser Straße an. Ein sich von der Detmolder Straße nähernder 66-jähriger Ford Transit-Fahrer aus Bielefeld erkannte den auf der Straße stehenden PKW und hielt an. In dem Augenblick fuhr der Ford Fiesta ruckartig an, touchierte den Radkasten den haltenden Ford Transit und kam dann nach wenigen Metern wieder zum Stehen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 3300 Euro.

Beim Eintreffen der Polizisten äußerte der 66-Jährige den Beamten gegenüber den Verdacht, dass der 50-jahrige Unfallfahrer alkoholisiert sei. Dieser kam in dem Moment mit schwankendem Gang auf die Polizeibeamten zu und entschuldigte sich für die Unfallverursachung. Die Beamten nahmen deutlich Alkoholgeruch wahr und ein Alkoholvortest verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem Unfallfahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell